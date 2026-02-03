В Новосибирске осудили тюремщика, проносившего заключенным телефоны за взятки

Первомайский райсуд Новосибирска вынес приговор Матвею Богуну, бывшему сотруднику исправительной колонии №3 общего режима. Его признали виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и назначили четыре года условно с аналогичным испытательным сроком, рассказали в пресс-службе суда. Кроме того, его лишили звания прапорщика.

В материалах суда указывается, что сотрудник ИК за взятки проносил на режимную территорию и передавал осужденным мобильные телефоны и комплектующие к ним. Общая сумма взяток составила 120 тыс. руб. Тюремщик полностью признал вину и раскаялся.

В августе 2025 года, как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирске осудили бывшего начальника этой ИК Константина Кузьмина. За коррупцию ему дали 3,5 года условно и штраф 366 тыс. руб. По материалам следствия, начальник ИК-3 получал от заключенного взятки, за что оказывал ему покровительство, передавал деньги и предметы, запрещенные к использованию на режимном объекте, предоставлял свидания с девушками. Общая сумма подношений составила около 120 тыс. руб.: в одном из эпизодов в качестве взятки фигурировала сабля в ножнах с гравировкой «настоящему полковнику Кузьмину» стоимостью 17 тыс. руб.

Илья Николаев