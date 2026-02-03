В Кургане в суд передали дело о хищении 4 млн рублей через инсценировки ДТП

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об инсценировках дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек зависимости от роли и степени участия обвиняются мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30, ч. 4, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена. По версии следствия, до июля 2023 года две горожанки разработали и реализовали преступный план по инсценировкам автомобильных аварий. Преимущественно они выбирали участок дороги в поселке Восточный, где действует дорожный знак 5.11.1 — выделенная полоса для общественного транспорта, который едет навстречу общему потоку. Следствие считает, что сообщники организовывали искусственную пробку, двигаясь с низкой скоростью, чтобы спровоцировать других водителей нарушить правила дорожного движения. Если водитель пытался объехать затор, подельники совершали умышленные маневры, и машины сталкивались. После фиксации обстоятельств ДТП сообщники убеждали вторую сторону, что ей необходимо возместить материальный ущерб. Чаще всего в инсценировках участвовали несколько автомобилей, в том числе учебные под управлением руководителя одной из курганских автошкол, сообщает прокуратура. Иногда после аварий подельники обращались в страховые компании за выплатами. Следствие считает, что участники организованной группы совершили 40 преступлений, жителям был причинен ущерб на общую сумму более 4 млн руб.

Четырех сообщников, среди которых Марина и Елена Камшиловы, силовики задержали в ноябре 2024 года. Всего изъято и арестовано более 20 автомобилей общей стоимостью 6 млн руб., а также банковские карты, телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы, документы. Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска