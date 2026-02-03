Назначен новый гендиректор «Корпорации развития Республики Алтай»

Генеральным директором АНО «Корпорация развития Республики Алтай» назначен Ильнур Сираев. Ранее он работал в сфере госуправления и цифровизации бизнес-процессов, в том числе — на руководящих должностях в Гарантийном фонде Республики Татарстан и особой экономической зоне «Иннополис», сообщил в своем Telegram-канале глава Горного Алтая Андрей Турчак.

Как писал «Ъ-Сибирь», Корпорация развития Республики Алтай была создана в марте 2025 года. В результате создания АНО были ликвидированы Центр развития Республики Алтай и Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай.

Кроме того, из центра поддержки предпринимательства и инвестиционной деятельности «Мой бизнес» в АНО передали функцию сопровождения инвестпроектов. Гендиректором корпорации тогда был назначен Антон Шулепов.

