Для работы с инвесторами создана «Корпорация развития Республики Алтай»

В Горном Алтае создана АНО «Корпорация развития Республики Алтай». Новая структура наделена функциями агентства развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О корпорации на заседании правительства республики 11 марта рассказал заместитель его председателя Александр Прокопьев. «Создание отдельной профильной организации… — это важный шаг на пути к эффективной работе по формированию инвестиционной среды региона, чтобы обеспечить дополнительную динамику социально-экономическому развитию»,— отметил он. По словам господина Прокопьева, главными целями корпорации станут привлечение частных инвестиций, содействие инвесторам и формирование благоприятного инвестиционного климата.

В результате создания АНО будут ликвидированы «Центр развития Республики Алтай» и «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай». Кроме того, из центра поддержки предпринимательства и инвестиционной деятельности «Мой бизнес» в АНО передадут функцию по сопровождению инвестпроектов.

Гендиректором АНО назначен Антон Шулепов. Как сообщил вице-премьер, ранее господин Шулепов работал в госкорпорации ВЭБ.РФ. Глава Горного Алтая Андрей Турчак поставил перед ним задачу определить ключевые показатели эффективности «Корпорации развития Республики Алтай» на 2025-2026 годы к заседанию регионального правительства в мае.

По данным «СПАРК-Интерфакс», данные об АНО «Корпорация развития Республики Алтай» внесены в ЕГРЮЛ 7 марта 2025 года. Учредителем юрлица указано министерство экономического развития региона.

Валерий Лавский