Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации
Президент России Владимир Путин поручил правительству установить сроки исковой давности для оспаривания сделок приватизации. Документ опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Решение направлено на защиту прав добросовестных владельцев имущества. Срок исполнения поручения — 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Данное поручение было дано по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).