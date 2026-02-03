В Ижевске усилили контроль за уборкой снега на остановках общественного транспорта

Подрядчики Ижевска формируют специальные бригады для расчистки остановок общественного транспорта, сообщает пресс-служба муниципалитета. Они убирают не только посадочные площадки, но и снег с крыш остановочных комплексов.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Инженеры технического надзора ежедневно инспектируют объекты улично-дорожной сети и требуют от дорожников очистки остановок в течение 2-3 дней. В случае наличия торговых павильонов вопросы решаются с предпринимателями. Контроль за состоянием навесов усилен, а подрядчики, не исполняющие требования технадзоров, могут быть оштрафованы.

Напомним, крыша остановки «Нагорный микрорайон» обвалилась вечером 1 февраля. На площадке находилась женщина, она вовремя покинула навес. Обрушение конструкции произошло при посадке на автобус №22. Никто не пострадал.

К компании «Ижавтоснаб» — подрядчику, допустившему скопление снега на конечной остановке на улице Локомотивной, — будут применены штрафные санкции. В горадминистрации рассказали, что технадзор городской службы благоустройства (СБиДХ) еще 12 января выдал организации заявку сроком до 31 января на уборку этого и других остановочных павильонов.

Анастасия Лопатина