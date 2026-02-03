Жителям Челябинской области списали более 23 млн рублей за вывоз мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — Центр коммунального сервиса списал 23,4 млн руб. в рамках новогодней акции 90 тыс. семей Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регоператора.

Для участия в акции необходимо было до 31 декабря погасить основной долг за вывоз мусора. Выполнившим это условие списали пени, сумма которых будет отражена в квитанциях в начале февраля. Самыми активными оказались жители челябинского кластера — более 70 тыс. собственников воспользовались предложением. Средняя сумма списания с одного лицевого счета составила 160 руб., в карабашском кластере — 304 руб., в магнитогорском — 750 руб.

Акцию регоператор проводил третий раз. В 2024 году участникам обнулили 11 млн руб., в 2023-м — 7 млн руб.

Виталина Ярховска