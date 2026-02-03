Около 2,5 млн пассажиров отправились с вокзалов и станций СвЖД в январе

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в январе отправились 2,47 млн пассажиров — это на 2,2% больше, чем в январе прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Из общего числа 1,74 млн человек (-2%) перевезены в пригородном сообщении, а 730 тыс. (-2,6%) — в дальнем следовании.

Пассажирооборот на СвЖД в январе составил 797 млн пассажиро-километров, что на 3,1% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

В январе 2026 года на всей сети РЖД перевезено 93,7 млн пассажиров (+0,8%). Пассажирооборот вырос на 1% по сравнению с январем 2025 года и достиг 10,5 млрд пассажиро-километров.

По итогам 2025 года на СвЖД было перевезено 33,8 млн пассажиров, что на 1,4% превысило показатели 2024 года. В пригородном сообщении отправились 25,3 млн человек (+1,8%), в дальнем следовании — 8,5 млн (+0,3%). Пассажирооборот за год вырос на 1,1% и составил 9 млрд пассажиро-километров.

Ирина Пичурина