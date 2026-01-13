На СвЖД было перевезено 33,8 млн пассажиров в 2025 году

В 2025 году на Свердловской железной дороге (СвЖД) было перевезено 33,8 млн пассажиров, что на 1,4% превысило показатели 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. В пригородном сообщении отправились 25,3 млн человек (+1,8%), в дальнем следовании — 8,5 млн (+0,3%). Пассажирооборот за год вырос на 1,1% и составил 9 млрд пассажиро-километров.

В декабре 2025 года на СвЖД отправлено 2,5 млн пассажиров, что соответствует уровню декабря предыдущего года. В пригородных составах было отправлено 1,8 млн человек (+1,7%), в то время как число пассажиров в поездах дальнего следования сократилось на 5,7% — до 700 тыс. Пассажирооборот за месяц составил 698 млн пассажиро-километров (-2,8%).

За год на всей сети РЖД было перевезено 1 млрд 310,2 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в 2024 году. В декабре прошедшего года было перевезено 106,2 млн человек.

Ирина Пичурина