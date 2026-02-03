В Ленобласти ищут тело пропавшего девятилетнего мальчика из Петербурга

Сотрудники Следственного комитета получили информацию об убийстве пропавшего девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга. Его тело ищут в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в информационном центре СКР.

В Псковской области задержали подозреваемого в похищении ребенка. Именно в его автомобиль мальчик сел 30 января, а после не выходил на связь. Предполагаемый преступник сообщил о месте, где скрыл тело несовершеннолетнего.

«По местам пребывания фигуранта следователями уже проведены обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств»,— добавили в информационном центре.

В настоящее время специалисты ищут тело мальчика.

