Разнорабочим в Челябинской области предлагали 104 тыс. рублей в 2025 году

В 2025 году в Челябинской области разнорабочим готовы были платить 104,6 тыс. руб. Среди регионов Уральского федерального округа субъект находится на пятом месте по величине жалованья, сообщает HH.ru.

К концу 2025 года в регионе удалось преодолеть дефицит разнорабочих. Если в январе конкуренция составляла 4,1 резюме на вакансию, то в декабре — уже 7,7 резюме. Чаще всего в субъектах УрФО таких специалистов нанимали компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (11% вакансий) и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (10%). Кроме того, в разнорабочих были заинтересованы компании из направлений «Металлургия, металлообработка» (7%), «Нефть и газ» (4%), «Добывающая отрасль» и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (по 3%).

Виталина Ярховска