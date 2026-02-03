Суд взыскал с осужденного экс-главы управления Росавиации на Колыме 22 млн рублей

Магаданский городской суд постановил взыскать с осужденного бывшего начальника Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации в доход государства более 22 млн руб., сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Проверка выявила финансовые активы на эту сумму, полученные из неподтвержденных источников. С целью придания законности денежным средствам и ухода от ответственности госслужащим были заключены договоры страхования жизни на 20 млн руб., а также оформлены банковские вклады, говорится в сообщении.

В середине ноября 2025 года Магаданский горсуд признал виновным бывшего главу управления Росавиации в крупном мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК), хищении средств (ч. 3 ст. 160 УК) и получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК). В 2018—2024 годах осужденный присвоил свыше 960 тыс. руб.

Руководитель завышал в авансовых отчетах стоимость понесенных командировочных расходов по оплате найма жилых помещений и присвоил почти 2 млн руб. из средств, выплаченных работникам управления. Помимо этого, в октябре 2023 года он получил от директора авиапредприятия взятку в виде прогулочного полета на вертолете по территории Магаданской области, которую оценили в 315 тыс. руб. За это начальник обещал покровительство и попустительство при проведении проверок. Наказание составило семь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в размере 6,3 млн руб.

Приговор и решение суда о взыскании средств в законную силу еще не вступили.

Эрнест Филипповский