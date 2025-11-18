Бывший глава подразделения Росавиации на Колыме осужден за взятку и мошенничество

Магаданский городской суд вынес приговор бывшему руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Его признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК), хищении средств (ч. 3 ст. 160 УК) и получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и назначили семь с половиной лет колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2018—2024 годах осужденный присвоил свыше 960 тыс. руб. Он завышал в авансовых отчетах стоимость понесенных командировочных расходов по оплате найма жилых помещений. Руководитель, злоупотребив доверием подчиненных, присвоил почти 2 млн руб. из средств, выплаченных работникам управления в качестве оплаты командировочных и премиальных. Помимо этого, в октябре 2023 года он получил от директора авиапредприятия взятку в виде прогулочного полета на вертолете по территории Магаданской области, которую оценили в 315 тыс. руб. За это он обещал общее покровительство и попустительство при проведении проверок.

Помимо срока, осужденного оштрафовали в размере двадцатикратной суммы взятки — свыше 6,3 млн руб. Ущерб бюджету РФ и подчиненным он возместил во время судебного разбирательства. Также экс-чиновник лишен права занимать руководящие должности сроком на семь лет.

Эрнест Филипповский