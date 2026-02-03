Трамп: урегулирование конфликта на Украине идет очень хорошо

Дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо, и ООН «немного вовлечена» в этот процесс. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп

«У нас все очень хорошо складывается с Украиной и Россией. Я говорю это впервые. Я думаю, что мы можем ждать хороших новостей»,— сказал он.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли переговоры делегаций России, Украины и США. Обсуждались территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. Второй раунд запланирован на 4–5 февраля. Участие в нем подтвердил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Изначально второй раунд планировалось провести 1 февраля.