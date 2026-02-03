В Брянской области при ударе ВСУ по сельхозпредприятию пострадал один человек

ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Севском районе Брянской области. В результате пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

С помощью дронов-камикадзе было атаковано село Подывотье. Удар пришелся по территории АПХ «Мираторг». Пострадавший — водитель агропредприятия, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Мужчина доставлен в больницу. Также в результате атаки уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе введены режим КТО и режим ЧС. Вчера при атаке на местное село Полевые Новоселки пострадал мирный житель.