Силы ПВО ночью сбили над Россией 31 БПЛА

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 22 беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, четыре БПЛА сбили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Астраханской, Брянской и Курской областями.

В Белгородской области два человека погибли в Старом Осколе во время пожара, который начался из-за удара дрона по жилому дому. В Брянской области атаковано село Полевые Новоселки, там пострадал мирный житель — он госпитализирован с минно-взрывной травмой. В Ростовской области отразили атаку в Миллеровском и Чертковском районах, информации о пострадавших нет. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.