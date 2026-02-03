Трамп заявил о прекращении поставок на Кубу нефти из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу. Президент не уточнил, когда это произойдет, и не объяснил, почему он так считает, передает Reuters.

Агентство отмечает, что мексиканские власти публично пока не отреагировали на это заявление. Однако, по данным источников Reuters, правительство Мексики на протяжении последней недели «пересматривает вопрос о целесообразности дальнейших поставок нефти на Кубу». При этом 1 февраля администрация президента страны Клаудии Шейнбаум распространила сообщение о том, что будет стремиться поставлять нефть на Кубу в гуманитарных целях.

Ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы и издал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров. Тем временем Кубе грозит сильнейший энергетический кризис, а текущих запасов нефти стране может хватить не более чем на 20 дней.

Влад Никифоров