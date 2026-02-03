Польша заявила об активности самолетов РФ на Украине и подняла истребители в воздух

Дежурные самолеты Вооруженных сил Польши были подняты в воздух в связи с, как сообщается, активностью российской военной авиации на территории Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании ВС республики. Минобороны РФ ночью не сообщало об операциях, в которых бы задействовались самолеты ВКС.

По тревоге были подняты истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Наземные подразделения ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние полной боевой готовности.

Эти меры носят превентивный характер, отметила пресс-служба оперативного командования в соцсети X. Они направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с «уязвимыми районами», заявили в военном ведомстве.