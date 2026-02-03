Власти иркутского города выделят 50 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС

В Иркутской области дума города Бодайбо и района приняла решение выделить 50 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС, вызванной перемерзанием водовода. Внеочередная сессия муниципального парламента состоялась 2 февраля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным мэрии Бодайбо, пострадавшие от аварии получат по 15 тыс. руб. Кроме того, средства пойдут на оплату материалов и работ по восстановлению систем теплоснабжения, водоснабжения и внутридомовых инженерных сетей и др.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, к настоящему времени с заявлениями о компенсации обратилось 948 человек. Ранее сообщалось, что в домах, попавших под отключение, проживает около 1,3 тыс. горожан.

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 30 января. На территории домов, попавших под отключение тепло- и водоснабжения, был объявлен режим ЧС.

Валерий Лавский