Власти иркутского города выделят 50 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС
В Иркутской области дума города Бодайбо и района приняла решение выделить 50 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС, вызванной перемерзанием водовода. Внеочередная сессия муниципального парламента состоялась 2 февраля.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным мэрии Бодайбо, пострадавшие от аварии получат по 15 тыс. руб. Кроме того, средства пойдут на оплату материалов и работ по восстановлению систем теплоснабжения, водоснабжения и внутридомовых инженерных сетей и др.
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, к настоящему времени с заявлениями о компенсации обратилось 948 человек. Ранее сообщалось, что в домах, попавших под отключение, проживает около 1,3 тыс. горожан.
Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 30 января. На территории домов, попавших под отключение тепло- и водоснабжения, был объявлен режим ЧС.