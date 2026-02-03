Матерей умерших в кузбасском роддоме младенцев отправили на судмедэкспертизу

Следственные органы назначили несколько судебных экспертиз в отношении девяти погибших новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка и их матерей. Об этом РБК сообщил адвокат главного врача медучреждения Игорь Михайлович.

Матери пройдут судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Специалисты также изучат санитарно-эпидемиологическое состояние роддома, отметил адвокат.

Медицинская экспертиза должна установить возможные нарушения при оказании медицинской помощи роженицам и младенцам, а также определить, связаны ли они со смертью детей. «Химико-токсикологическая экспертиза назначается для выявления в организмах младенцев различных вредоносных веществ. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза...— для проверки соблюдения в медицинском учреждении санитарно-эпидемиологических норм и требований»,— сообщил господин Михайлович.

Младенцы умирали в роддоме №1 в период с 1 по 12 января. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам причинения смерти по неосторожности и халатности. Главного врача Виталия Хераскова и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Алексея Эмиха суд арестовывать не стал.

