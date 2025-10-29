С вещами на вылет

США выведут часть своего воинского контингента из Румынии, сократив численность расквартированных в этой стране военных с 1,7 тыс. до 1 тыс. человек. Об этом в среду сообщило Министерство обороны Румынии и подтвердила пресс-служба НАТО. Также ожидается, что США сократят военное присутствие в Болгарии, Венгрии и Словакии, чтобы нарастить численность своего контингента в Индо-Тихоокеанском регионе. О серьезном ослаблении восточного фланга НАТО, впрочем, говорить не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandru Dobre / AP Фото: Alexandru Dobre / AP

США уведомили Румынию о намерении в ближайшее время сократить свой контингент на 700 человек. Сокращения в основном затронут авиабазу «Михаил Когэлничану», численность американских военных на базах Девеселу и Кымпия-Турзий фактически не изменится. Об этом 29 октября заявил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну. Из его заявления также следует, что часть американских контингентов будет выведена из ряда других восточноевропейских стран — Болгарии, Венгрии и Словакии.

«Когда у нас была встреча министров (обороны.— “Ъ”) стран-членов НАТО в Брюсселе, министр обороны США (Пит Хегсет.— “Ъ”) довел до европейских партнеров, что теперь, когда европейцы консолидировали свои силы на восточном фланге и в Европе в целом и согласились лучше вооружиться, они (США.— “Ъ”) будут уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону»,— заявил румынский министр (цитата по ТАСС).

В Бухаресте добавили: Минобороны Румынии было отдельно проинформировано «об изменении численности части американских войск, дислоцированных на восточном фланге НАТО, как части процесса пересмотра глобального позиционирования военных сил США», связанного с «новыми приоритетами американской администрации».

«Около тысячи американских военных останутся на национальной территории, способствуя сдерживанию любых угроз и продолжая представлять собой гарантию обязательств США по региональной безопасности»,— объявили в министерстве.

О том, что США в какой-то момент начнут сокращать свой контингент в Европе, эксперты говорили с самого начала второго президентского срока Дональда Трампа. Для Вашингтона все более важным направлением становится Индо-Тихоокеанский регион, где США все последние годы наращивают свое присутствие для противостояния Китаю. Европа при этом не становится менее значимой, но американцы считают, что европейские страны-члены НАТО должны сами делать больше для защиты своей территории.

Представители Североатлантического альянса в общении с журналистами в среду всячески подчеркивали, что в сокращении воинских контингентов США в Европе нет ничего из ряда вон выходящего. «Корректировки диспозиции американских сил не являются чем-то необычным. И даже с учетом этих корректировок военное присутствие США в Европе остается более значительным, чем в предыдущие годы»,— заявили агентству Reuters в пресс-службе НАТО.

В период холодной войны на территории западноевропейских стран находилось до 500 тыс. американских солдат. В последние годы этот показатель варьировался от 75 тыс. до 105 тыс. На начало 2025 года в Европе находились 84 тыс. американских военных.

Из всех стран Восточной Европы больше всего их сейчас в Польше — около 10 тыс.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду поспешил заверить журналистов, что из его страны американцы не уходят.

«Сегодня не только польские, но и мировые СМИ сообщают о сокращении американских войск в Румынии. В связи с этим возникают многочисленные вопросы о присутствии американских войск в нашей стране. Мы не получили никакой информации — такой, как сегодня получают другие страны, например Румыния,— о сокращении контингента в Польше»,— заявил он. По словам министра, Пит Хегсет лично сказал ему в ходе их недавней встречи в Брюсселе, что Польшу перегруппировка сил США не затронет.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в среду написал в соцсети Х, что «американское сильное присутствие и приверженность Европе остаются неизменными, включая поддержку программы "Восточный страж"». Речь идет о проекте по укреплению восточного фланга альянса, которому, как утверждают в НАТО, угрожает Россия. «Это (сокращение контингентов в ряде стран Восточной Европы.— “Ъ”) не уход США из Европы и не сигнал о снижении обязательств перед НАТО и статьей 5 (Вашингтонского договора.— “Ъ”)»,— заявили и в Пентагоне, добавив, что «эта корректировка военного расположения американских сил не изменит ситуацию с безопасностью в Европе».

Об ослаблении восточных рубежей НАТО речи, судя по всему, действительно не идет. В ряде стран региона США, как ожидается, могут в ближайшее время даже нарастить свое присутствие. Речь, прежде всего, о Польше. Кроме того, в регионе в последние годы на постоянной или ротационной основе начали размещаться и воинские контингенты других европейских стран-членов НАТО. В той же Румынии, к примеру, развернуты силы из Бельгии, Люксембурга, Португалии, Северной Македонии и Франции (всего около 1,8 тыс. человек).

Немецкие СМИ при этом со ссылкой на источники в НАТО сообщают, что параллельно с выводом части своего контингента из Европы США планируют нарастить количество размещенного на территории европейских стран-членов альянса тактического ядерного оружия. Сейчас в общей сложности около 120 американских авиабомб с ядерными боезарядами размещены в пяти государствах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. “Ъ” попросил Госдепартамент США и Пентагон прокомментировать эту информацию — и там, и там запрос оставили без ответа.

Елена Черненко; Екатерина Мур, Вашингтон