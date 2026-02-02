СК инициирует дело против троих ставропольских судей, обвиняемых во взятках

Следственный комитет России инициирует уголовные дела о взяточничестве против трех отставных судей из Ставропольского края, пишет РАПСИ. Председатель СК Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на возбуждение производств, и коллегия назначит рассмотрение на 10 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главный фигурант — Михаил Хрипунов, экс-судья и бывший зампред Ставропольского краевого суда. Следствие обвиняет его в получении одной взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ и подготовке к получению еще двух. Хрипунов уволился в отставку после 30 лет службы, но расследование связывает его с коррупционными схемами в суде.

Артем Сергеев, бывший зампред Невинномысского городского суда Ставропольского края, и Тимур Набоков, экс-судья Октябрьского районного суда Ставрополя, проходят по ст. 291.1 УК РФ как посредники во взяточничестве. Следователи собрали доказательства их роли в передаче денег, хотя точные суммы пока не разглашают публично.

В 2025 году ВККС уже одобрила дела против 12 судей, из них более половины — по взяткам, что показывает ужесточение борьбы с коррупцией в судебной системе.

В повестке ВККС также фигурирует Аслан Трахов, экс-председатель Верховного суда Адыгеи. Коллегия рассмотрит прекращение его отставки после того, как суд конфисковал его имущество и его родственников в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Это решение усиливает давление на отставников, которых ранее защищал статус.

В 2025 году СК расследовал похожие дела в регионах: в Кабардино-Балкарии экс-мирового судью заподозрили в пяти взятках, в Курске и Адыгее — в особо крупных суммах. Ставропольский случай вписывается в тренд: с января по декабрь ВККС рассмотрела 15 подобных представлений, одобрив 80%. Эксперты отмечают, что отставка не спасает от ответственности после изменений в законе 2024 года. Ставропольский край лидирует по числу коррупционных скандалов в судах СКФО: в 2025 году СК возбудил 28 дел против силовиков, из них семь касались судей.

Станислав Маслаков