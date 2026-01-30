Президент Нигера поблагодарил Россию за оборону аэропорта от наемников
Прошлой ночью аэропорт столицы Нигера подвергся нападению со стороны иностранных наемников, заявили власти страны. Были ликвидированы 20 боевиков, одиннадцать человек были задержаны, сообщили в Минобороны. Президент Нигера Абдурахман Тиани обвинил президентов Франции, Бенина и Кот-д'Ивуара в организации атаки и поблагодарил российских военнослужащих за помощь в отражении нападения.
Заявление господина Тиани транслировалось на государственном телевидении Нигера. «Мы напоминаем спонсорам этих наемников, в частности, Эмманюэлю Макрону (президенту Франции.— "Ъ"), Патрису Талону (президенту Бенина.— "Ъ") и Алассану Уаттаре (президенту Кот-д'Ивуара.— "Ъ"): мы вдоволь наслушались их лая; теперь пусть готовятся услышать наш рев»,— заявил он (цитата по Reuters).
Президент выразил признательность военнослужащим, отразившим атаку, а также российским партнерам, «которые профессионально защищали их сектор безопасности».
Одним из нескольких убитых нападавших был гражданин Франции, сообщило государственное телевидение Нигера. Доказательств этому власти страны и СМИ не предоставили. С какой целью была организована атака на аэропорт, не уточняется.
В аэропорту хранится партия уранового концентрата весом около 1 тыс. тонн, которую власти страны изъяли у французского атомного гиганта Orano, отмечает Reuters. Запасы урана не пострадали, сообщили источники агентства.
Российские военнослужащие находятся на 101-й авиабазе ВВС страны, которая располагается в аэропорту столицы. Какое-то время они разделяли базу вместе со служащими американских вооруженных сил, но позже США вывели их из Нигера.