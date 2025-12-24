Военнослужащий получил пожизненное за убийство и похищение детей под Курском

40-летний российский военнослужащий Дмитрий Стенькин приговорен к пожизненному сроку за покушение на убийство, убийство и похищение несовершеннолетних на территории Курской области (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 126 УК РФ). Это следует из сообщения Второго западного окружного военного суда.

Как установил суд, в апреле Стенькин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвался с оружием в жилой дом в селе в Курской области. «Получив отказ от хозяйки дома вступить с ним в интимные отношения и подвергшись активному сопротивлению со стороны ее супруга, Стенькин произвел несколько выстрелов в их сторону. В итоге мужчина получил тяжелые ранения, а женщина была убита»,— сказано в сообщении суда. После этого рядовой заставил двух несовершеннолетних дочерей пострадавших сесть к нему в машину под предлогом эвакуации. Скрыться ему не удалось: преступника позже задержали военнослужащие.

По приговору суда со Стенькина взыскано по 3 млн руб. в пользу обеих несовершеннолетних. Первые восемь лет своего срока он будет отбывать в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима. Уголовное дело рассматривалось на выездном заседании в Курском облсуде.

Владимир Зоркий