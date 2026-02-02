В Нововоронеже отмечена самая высокая средняя зарплата в области — 110 тыс.

Самая высокая средняя зарплата в Воронежской области — 110,2 тыс. руб. — зафиксирована в Нововоронеже. Жители областного центра в среднем получают 89,8 тыс. руб., уступая также тем, кто живет в Рамонском районе (92,2 тыс. руб.) Во всех остальных муниципалитетах средняя зарплата ниже воронежской. Такие данные опубликовало министерство труда региона.

В октябре прошлого года нововоронежцы в среднем получали на 27% больше, чем в том же месяце 2024-го. «На Нововоронежской АЭС и обслуживающих ее предприятиях были приняты решения о повышении зарплаты, чтобы не допустить оттока работников, ведь люди сегодня очень мобильны. Это коснулось примерно 7 тыс. человек — для 30-тысячного города это очень много. Такова целенаправленная политика "Росатома" в отношении не только основных, но и вспомогательных производств»,— объяснил показатели заместитель директора АЭС по экономике и финансам, депутат облдумы Николай Нетяга.

Юрий Голубь