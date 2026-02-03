Плотину на реке Цна в Тамбове за 300 млн ввели в эксплуатацию после ремонта

Ремонт плотины на реке Цна в Тамбове, бюджетные вложения в который составили порядка 300 млн руб., завершен. Об этом сообщил в понедельник, 2 февраля, на еженедельной планерке в облправительстве министр экологии и природных ресурсов региона Дмитрий Сомов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Лодочная станция и база отдыха на берегу реки Цны в Тамбове. Осенний вид на причалы и прокат водного инвентаря

По его словам, в середине декабря 2025-го плотина была «поставлена под напор», специалисты проверили работу щитов Буле (элементов, используемых в качестве затворов для регулирования уровня воды).

Затем уже в конце декабря плотину разобрали на период наступления зимней межени (устойчиво низкого уровня воды в реке между паводками, обычно зимой). В настоящее время сооружение находится в работоспособном состоянии, сообщил господин Сомов.

Мария Свиридова