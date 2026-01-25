Рябков: Россия и США ведут непубличные контакты по раздражителям

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия и США «возвращаются к нормальности» и ведут в Москве и Вашингтоне контакты по так называемым раздражителям.

«Наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве»,— сказал господин Рябков ТАСС.

Как уточнил замглавы МИД, предыдущие такие контакты прошли в Вашингтоне. Он пояснил, что диалог проходит в закрытом формате «в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки».