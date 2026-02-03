Кибербезопасность закупили оптом

Рынок закупок в сфере информационной безопасности (ИБ) в 2025 году вырос почти на 10% и достиг 191,7 млрд руб., при этом драйвером стало не количество процедур, а укрупнение и усложнение контрактов. В сегментах госконтрактов выросли средняя начальная цена (НМЦК) лотов и общий объем закупок, что отражает смещение спроса в сторону комплексных ИБ-проектов под ключ.

В 2025 году общий рынок ИБ-закупок (государственные, коммерческие и малые закупки), в который входят средства защиты информации, ИБ-услуги и профильное ПО, вырос на 9,3% и достиг 191,7 млрд руб., приводят данные аналитики СКБ «Контур». По количеству процедур рынок рос быстрее, чем в деньгах. В 2025 году в расширенной выборке были зафиксированы 51,3 тыс. завершенных закупок против 44,1 тыс. годом ранее, что больше на 16,2%.

Основной вклад внесли малые закупки, до 600 тыс. руб.: их количество увеличилось с 17 тыс. до 23 тыс. процедур (+32,4%). Коммерческий сегмент также показал рост по числу закупок — с 9 тыс. до 11 тыс. (+14,1%). В то же время количество процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ в целом осталось близким к уровню предыдущего года. В денежном выражении динамика была более неоднородной. Объем закупок по 44-ФЗ увеличился на 12,6%, до 128,19 млрд руб., по 223-ФЗ — на 20,6%, до 45,83 млрд руб. В 2024 году общий прирост госзакупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) составил 13% (см. “Ъ” от 3 марта 2025 года). Малые закупки, несмотря на небольшой абсолютный вклад, почти удвоились по сумме — с 2,27 млрд до 4,23 млрд руб. При этом коммерческий сегмент сократился по объему: сумма закупок снизилась с 21,33 млрд до 13,40 млрд руб., несмотря на рост числа процедур.

Рост рынка в 2025 году сопровождался увеличением средней НМЦК, прежде всего в регулируемых сегментах. По 44-ФЗ средняя начальная цена контракта выросла с 9,19 млн до 10,23 млн руб., по 223-ФЗ — с 8,31 млн до 9,84 млн руб. Одновременно увеличился и средний процент снижения цены по итогам торгов: до 24,4% по 44-ФЗ и до 27,7% по 223-ФЗ.

«При относительно стабильном числе закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ общий объем рынка и средняя НМЦК заметно выросли, что указывает на смещение спроса в сторону более дорогих и комплексных решений. На динамику также влияет применение национального режима в закупках, который меняет состав лотов и требования к закупаемым решениям»,— отметил заместитель руководителя продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop Юрий Драченин. По его словам, основная причина — укрупнение лотов. Заказчики все чаще объединяют в одной закупке поставку софта для ИБ, внедрение, интеграцию и последующую поддержку. Такой подход сокращает число процедур и упрощает управление проектами, однако одновременно приводит к росту НМЦК и повышает требования к исполнителям.

Заказчикам гораздо комфортнее приобретать решения у единого поставщика, считает директор по продуктовой стратегии UserGate Иван Чернов. По его мнению, это упрощает логистику, договорные отношения и постобслуживание. «На мой взгляд, рынок ИБ к 2026 году успокоился после взрывного роста прошлых лет, и его плавное движение сегодня отчасти обусловлено и инфляцией, и небольшим развитием уже запущенных ранее проектов»,— добавил он. Рост всего рынка в 9,3% коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар называет «умеренным». После периода активного роста после 2022 года, рынок перешел в фазу стабилизации и возврата к своим обычным темпам роста, которые традиционно составляют около 10–15% в год.

В грядущем году замгендиректора компании «Гарда» Рустэм Хайретдинов никакого рывка, например за счет новых продуктов, не ожидает, за исключением возможного повышенного спроса за счет DSP-решений (объединение аудита всех видов данных в инфраструктуре компании с управлением доступом, видимостью данных и их защитой).

Филипп Крупанин