В Домодедово сократят численность сотрудников по работе с авиакомпаниями

В группе аэропорта Домодедово может быть сокращено подразделение Domodedovo Commercial Services (ООО ДКС), занимающееся контрактами с авиакомпаниями. Об этом «Ъ» сообщили источники в аэропорту. Решение было озвучено гендиректором Домодедово Андреем Ивановым 30 января, на следующий день после аукциона по продаже аэропорта, который выиграла структура «Шереметьево».

По данным собеседников, из 130 сотрудников ДКС аэропорт оставит менее половины. Части аккаунт-менеджеров и специалистов по продажам предложили уволиться «по собственному желанию», другим — сменить должности с потерей дохода.

В Домодедово заявили, что реализуются «управленческие изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». «Ранее 32 аккаунт-менеджера сопровождали деятельность 26 авиакомпаний», — пояснили там, добавив, что сотрудники, чья работа «вызывала обоснованные претензии», в новой структуре «задействованы не будут». Компания подчеркнула, что «сокращения в ДКС не проводятся», а функции перераспределяются между профильными предприятиями группы.

По оценкам собеседников «Ъ», с лета 2025 года из аэропорта ушли от 200 до 300 сотрудников. Пассажиропоток Домодедово в 2025 году сократился на 11% год к году. Эксперты отмечают, что сокращения были ожидаемы на фоне объединения управления с «Шереметьево» и потери трафика.

