Пройдите на вылет

Со сменой собственника в аэропорту Домодедово приступили к оптимизации штата. Как узнал “Ъ”, 30 января руководство объявило о предстоящем сокращении в структуре по работе с авиакомпаниями и партнерами. Источники оценивают масштаб оптимизации по нескольким подразделениям в сотни человек, которых «просят уйти» без компенсации или с переводом на другие должности с потерей дохода. В аэропорту заверяют, что проводят «управленческие изменения» без сокращений, а уйдут только те сотрудники, чья работа вызывала претензии авиакомпаний.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В группе аэропорта Домодедово может быть сокращен штат подразделения Domodedovo Commercial Services (ООО ДКС), которое занимается ведением контрактов с авиакомпаниями и другими партнерами. Об этом “Ъ” сообщили четыре источника в аэропорту. По их данным, гендиректор Домодедово Андрей Иванов уведомил о решении 30 января, на следующий день после аукциона по продаже аэропорта, который выиграла структура Шереметьево (см. “Ъ” от 30 января).

Часть источников “Ъ” утверждает, что из 130 сотрудников ДКС (133, согласно СПАРК) аэропорт оставляет менее половины, остальным аккаунт-менеджерам и специалистам по продажам предложили уволиться по собственному желанию во избежание увольнения «по статье о несоответствии или с привлечением к дисциплинарной ответственности».

Еще части сотрудников, по словам собеседников “Ъ”, предложили сменить должности, но с сокращением ставки и потерей дохода.

Аналогичные предложения о «добровольном уходе», по данным источников “Ъ”, ранее получили сотрудники и руководители нескольких других предприятий аэропорта, включая «Домодедово Кэтэринг». Совокупно, по оценкам собеседников “Ъ”, речь идет примерно о сотне сотрудников.

В Домодедово заявили “Ъ”, что «в аэропорту реализуются управленческие изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями».

В рамках этих изменений пересматривается модель работы службы аккаунт-менеджеров: «Ранее 32 аккаунт-менеджера сопровождали деятельность 26 авиакомпаний». Сотрудники, чья работа ранее «вызывала обоснованные претензии со стороны авиакомпаний», добавили там, в новой структуре коммерческого блока аэропорта «задействованы не будут». О том, сколько сотрудников останется работать в ДКС и коснутся ли кадровые изменения других 24 предприятий аэропорта, в Домодедово не сообщили, указав лишь, что «сокращения в ДКС не проводятся». Функции взаимодействия с авиакомпаниями перераспределяются между профильными предприятиями группы, которые непосредственно оказывают услуги перевозчикам. Вместе с функциями в дочерние структуры переводятся квалифицированные специалисты, обладающие необходимой экспертизой. В Домодедово подчеркнули, что изменения не затронут сотрудников, обеспечивающих бесперебойную и безопасную работу аэропорта как производственного комплекса, а также тех, кто занимается привлечением авиакомпаний и работой с ними. На вопрос о возможном направлении предложений уволиться по собственному желанию в аэропорту не ответили.

На сегодня в терминале Домодедово работает 7 тыс. человек. Первая волна кадровой реорганизации началась летом 2025 года, когда Домодедово возглавил Андрей Иванов после перехода аэропорта под госконтроль. Тогда, в частности, был почти полностью уволен отдел методического управления более чем из сотни человек. «Это был отдел, занятый созданием внутренних регламентов для сотрудников и соблюдением их исполнения»,— поясняет один из источников “Ъ”. По оценкам собеседников “Ъ”, с лета 2025 года из аэропорта ушли от 200 до 300 сотрудников. В Домодедово не стали комментировать точные цифры, уточнив, что из группы были «выведены лица, не готовые продолжать работу в условиях изменения структуры акционеров и перехода контроля РФ», также устранены дублирующие и непрофильные функции. Это, добавили в компании, позволило оптимизировать управленческие процессы и сократить административные расходы.

Один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе отмечает, что при потере трафика (в 2025 году пассажиропоток Домодедово сократился на 11% год к году и на 35% к 2019 году) сокращения были ожидаемы.

Весной, по данным “Ъ”, из Домодедово в Шереметьево планирует перевести все свои рейсы национальный перевозчик Бахрейна Gulf Air. С уходом Gulf Air в Домодедово остается семь иностранных авиакомпаний, крупнейшие из которых Emirates (ОАЭ), El Al (Израиль) и EgyptAir (Египет). До пандемии в аэропорту было около 20 зарубежных перевозчиков, в том числе British Airways, Lufthansa, прекратившие полеты в 2022 году, а также перешедшие в Шереметьево Etihad и Qatar.

Бывший собственник аэропорта действительно избыточно увеличивал штат сотрудников, отвечающих за контроль и мониторинг внутренних процессов, считает главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов: «Управленческая структура была крайне бюрократизирована, что нетипично для частной компании». Логика сокращения персонала для снижения расходов на фоне объединения управления двух аэропортов понятна и ожидаема, продолжает эксперт: «Очевидно, что отвечающие за верхнеуровневые вопросы, в том числе взаимодействие с авиакомпаниями, могут быть объединены, чтобы сотрудники не занимались дублирующими функциями».

При этом полностью оптимизировать штатное расписание всех аэропортовых подразделений сегодня вряд ли возможно, добавляет господин Борисов. По его словам, сверхжесткие нормы безопасности на транспорте требуют увеличенного штата и создают серьезную нагрузку на отрасль в целом и на экономику аэропортов в частности. Но без изменения подходов, заложенных в ФЗ «О транспортной безопасности», добиться сокращения ресурсов в этом вопросе не получится, отмечает эксперт. «Тогда как прочие общие аэропортовые службы будут оптимизироваться и сокращаться»,— заключает он.

Айгуль Абдуллина