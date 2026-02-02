В Грузии обнаружен мертвым уроженец Екатеринбурга Александр Коровников
Уроженец Екатеринбурга Александр Коровников был найден мертвым в одном из хостелов в Тбилиси (Грузия). МВД Грузии возбудило уголовное дело. Как сообщил «Ъ», расследование ведется по ст. 115 УК Грузии («Доведение до самоубийства»).
Александр Коровников переехал в Грузию в 2022 году, после начала специальной военной операции (СВО). Его близкие потеряли с ним связь после 1 января этого года. Несколько дней спустя его обнаружили мертвым в одном из хостелов Тбилиси. Отец погибшего считает, что его сына убили, но в МВД эту информацию не подтверждают.
По данным грузинского ресурса ambebi.ge, Александр Коровников по профессии инженер и педагог. Окончил Уральский федеральный университет, преподавал в Московском физико-техническом институте. В Грузии он работал в одном из местных театров и играл на саксофоне. В ближайшее время тело Александра Коровникова будет отправлено в Россию.