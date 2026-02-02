В Грузии обнаружен мертвым мигрант из России

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту смерти 40-летнего уроженца Екатеринбурга Александра Коровникова. Об этом «Ъ» сообщила сотрудница пресс-центра МВД Инга Табатадзе. Расследование ведется по ст. 115 УК Грузии («Доведение до самоубийства»).

Александр Коровников переехал в Грузию в 2022 году, после начала СВО. Его близкие и друзья потеряли с ним связь после 1 января этого года. 2 февраля его обнаружили мертвым в одном из тбилисских хостелов. Отец Коровникова считает, что его сына убили, но в МВД эту информацию не подтверждают.

По данным грузинского ресурса ambebi.ge, Александр Коровников по профессии инженер и педагог, выпускник Уральского федерального университета. Преподавал в Московском физико-техническом институте. В Грузии работал в одном из местных театров. Играл на саксофоне.

В ближайшее время тело Коровникова будет отправлено в РФ. Решением этого вопроса по просьбе семьи и близких покойного занимается «Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии», которая представляет интересы России в кавказской стране после 2008 года, когда указом тогдашнего президента Михаила Саакашвили Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Георгий Двали, Тбилиси