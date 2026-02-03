В интернете всегда есть место подвигу

Министерство науки и высшего образования, Министерство транспорта и Социальный фонд России возглавили традиционный рейтинг федеральных органов исполнительной власти по работе в интернете в 2025 году, подготовленный АНО «Диалог» совместно с правительством России (“Ъ” с ним ознакомился). Среди отдельных достижений победителей эксперты выделили спецпроекты, рассказывающие о героях и мерах поддержки участников СВО, а также интерактивную карту передвижений Деда Мороза в режиме реального времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Из лидеров предыдущего рейтинга, составленного по итогам второго полугодия 2024 года, в первой тройке остался лишь Социальный фонд, причем на той же третьей позиции. Минздрав сместился с первого места на пятое, Минэкономразвития — со второго на четвертое. А Минобрнауки и Минтранс поднялись на первое и второе места с восьмого и седьмого соответственно (см. график). Всего экспертами оценивалось 50 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и один государственный внебюджетный фонд.

Регулярные исследования уровня информационной работы федеральных министерств и ведомств в интернете АНО «Диалог» проводит совместно с правительством РФ. Девятый по счету рейтинг впервые составлялся на основе данных за весь прошедший год, а не за полгода, как ранее. Интернет-активность органов власти эксперты оценивают по 14 блокам критериев, разработанных совместно с правительством. Среди них, в частности, работа с комментариями граждан, ведение официальных пабликов, качество планирования контента, работа с поисковыми системами и официальными сайтами, а также наличие собственных проектов в интернете. В исследовании отмечается, что общая аудитория оцениваемых пабликов органов власти в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и MAX за год выросла на 16% и составила 7,9 млн пользователей.

Помимо выставления оценок по всем критериям эксперты выделили и отдельные успешные спецпроекты министерств и ведомств, повлиявшие на их позиции в рейтинге.

Так, была особо отмечена запущенная Минобрнауки платформа «Подвиг.РФ», где собраны художественные рассказы о героях от Древней Руси до наших дней. Минтранс отличился запуском информационных порталов ко Дню гражданской авиации и Дню работника транспорта, а также интерактивной карты с передвижениями Деда Мороза по России в режиме реального времени. К числу заслуг Соцфонда авторы рейтинга отнесли его спецпроект «Дело чести», информирующий о мерах поддержки участников СВО и их семей.

Росмолодежь эксперты похвалили за создание карты молодежных центров России, которая с 1 июня по 31 октября прошлого года набрала 1,3 млрд просмотров. Также одной из лучших практик признан запуск Федеральным агентством по делам национальностей не вполне профильного проекта — детективного веб-сериала «На краю», повествующего о цифровых угрозах. Сериал, набравший 14,5 млн просмотров, основан на реальных уголовных и административных делах о кибермошенничестве и наглядно показывает, какие схемы используют злоумышленники.

В среднем все участники рейтинга-2025 получили за работу в интернете 63,7 балла из 100. Этот показатель вырос на 4,7 балла по сравнению с 2024 годом.

При этом лучше всего у них получается ведение официальных сайтов (97 баллов, рост на 3 балла), а хуже всего обстоят дела со спецпроектами: тут средний балл составил всего 50,4, хотя и он немного подрос (на 3,4 балла). Официальные паблики оценены в 59,4 балла (рост на 3,6 балла).

«Задача нашего рейтинга — отмечать реальный прогресс в социальных сетях и на сайтах ФОИВ,— поясняет генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.— Страницы ведомств в интернете сегодня — это не только официальный источник информации, но и площадка для живого диалога с гражданами с полезным и интересным контентом. Спецпроекты органов власти наглядно показывают, как они осваивают цифровую среду, учась говорить с людьми на языке современных медиа».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, однако, полагает, что министерства и ведомства все еще ведут работу в интернете достаточно формально. «Мне кажется, общая проблема большинства органов власти в соцсетях состоит в том, что они не пытаются заинтересовать собой. Им кажется, что читатель ими и так интересуется, раз пришел»,— отмечает политолог.

Ксения Веретенникова