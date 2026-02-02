Погибшие в ДТП в Красноярском крае подростки были абитуриентами вуза ФСИН

В ДТП с грузовиком в Красноярском крае погибли четверо абитуриентов вуза ФСИН и один сотрудник регионального управления ведомства. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

«В связи с трагическим событием ФСИН России и ГУФСИН России по Красноярскому краю выражают глубокие соболезнования родным и близким пострадавших и погибших»,— указано в сообщении. В ведомстве пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.

В ДТП на 965-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» пострадали шестеро человек, их доставили в медучреждения региона в состояниях различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель грузовика буксировал модульный дом. В один момент прицеп отсоединился, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», которой управлял 52-летний водитель. Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).