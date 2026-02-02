МВД уточнило число погибших в ДТП под Красноярском

В ДТП в Рыбинском районе Красноярского края погибли пять человек, в том числе четверо подростков. Еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По информации Минздрава по региону, всего пострадали шесть человек. Двое из них госпитализированы в бородинскую городскую больницу, еще двое — в канскую. Из Красноярска в Бородино и Канск вылетели два борта санавиации. На каждом из них реаниматолог и нейрохирург. «Медицинская помощь пострадавшим будет оказана в полном объеме»,— указано в сообщении ведомства.

Авария произошла 2 февраля на 965-м км трассы «Сибирь» с участием пассажирской «Газели» и грузовика Iveco, буксировавшего модульный дом. По предварительным данным, прицеп грузовика отсоединился и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с «Газелью». По информации ТАСС, в микроавтобусе находились 13 человек, в том числе 11 подростков.

МВД возбудило дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более людей. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Региональная прокуратура начала проверку, на место происшествия выехал прокурор. Участок ДТП можно объехать через село Рыбное.