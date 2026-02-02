Жителю Тюменской области назначили 8 лет колонии за теракт на железной дороге

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор в отношении 18-летнего жителя Тюменской области, который в несовершеннолетнем возрасте совершил теракт на железной дороге, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что в ноябре 2024 года он, действуя в составе организованной группы, по заказу неустановленного лица, связанного с интересами Украины, поджег релейный шкаф на перегоне «Войновка – Тюмень» Свердловской железной дороги.«Полученному преступному доходу в виде криптовалюты, эквивалентной 47 тыс. руб., он придал правомерный вид путем совершения незаконных финансовых операций»,— говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Денежные средства, незаконно полученные осужденным за совершение террористического акта, взысканы в доход государства. Уголовное дело в отношении других членов организованной группы выделено в отдельное производство.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Тюменской области будут судить подростка, который пытался совершить поджог объекта на железной дороге в декабре 2024 года. Преступление не было доведено до конца, так как подростка задержали сотрудники органов безопасности.

Полина Бабинцева