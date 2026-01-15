Тюменского подростка будут судить за подготовку теракта на железной дороге

В Тюменской области будут судить подростка, который пытался совершить поджог объекта на железной дороге. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый, действуя по заданию иностранных спецслужб, с целью поджога оборудования, обследовал одну из станций Свердловской железной дороги. Он изучил расположение релейных шкафов, видеокамер и защитных ограждений. Фотографии обстановки обвиняемый отправил организатору преступления. Преступление не было доведено до конца, так как подростка задержали сотрудники органов безопасности.

Дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что подросток действовал в составе организованной группы. Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Тюмени возбуждено уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ в отношении 17-летнего подростка, который не сообщил в правоохранительные органы о готовящемся террористическом акте на железной дороге.

Полина Бабинцева