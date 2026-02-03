Оценка начистоту

Выполнение цели Парижского соглашения (ПС) — ограничение роста глобальной средней температуры величиной 1,5°C — сегодня выглядит невозможным, в связи с чем миру необходимо перейти на новый показатель, который будет оценивать климатический прогресс по скорости перехода стран к чистой энергетике. Такое предложение содержится в статье, опубликованной американскими и бельгийскими учеными в научном журнале Nature. Это позволит сместить внимание с глобальных температурных величин на конкретные показатели, уменьшить политическое сопротивление энергопереходу и даст возможность сопоставлять и оценивать эффективность выполнения ПС каждой страной. Эксперты, впрочем, считают, что отменять цель Парижского соглашения нельзя — это фактически будет означать отказ от климатической повестки на глобальном уровне.

В статье, опубликованной в научном журнале Nature, ученые Марк Линас (Бельгия), Квейси Куагрейн и Эрл Эллис (США) предложили изменить подход к оценке достижений мировых стран в области климата. Они считают, что выполнение «парижской цели по климату» сегодня «выглядит невозможным по любым реалистичным меркам» и ситуация «требует внедрения однозначного показателя» климатического прогресса стран. В качестве такой метрики авторы предлагают рассматривать темпы перехода участников ПС к чистой энергетике. Показатель ученые предлагают рассчитывать как разницу темпов роста производства чистой энергии и общего спроса на энергию. Традиционный подход с простым измерением доли чистой энергетики в общей генерации ученые называют недостаточным, так как он не отражает динамику потребления ископаемого топлива.

Парижское соглашение по климату — это международный договор в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он касается мер по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата, а также их финансирования. В частности, он предполагает достижение цели — ограничить темпы роста глобальной средней температуры величиной 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. По данным службы по оценке изменения климата Copernicus, средняя глобальная температура в 2024 году впервые оказалась выше на 1,6°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Сегодняшний мир сильно отличается от мира 2015 года, когда была сформулирована цель Парижского соглашения — декарбонизация стала «обычным делом», говорится в статье в Nature. «В отличие от погони за неосязаемыми температурными показателями, очищение энергетического сектора — это более целенаправленная борьба, в которой мир может одержать победу»,— подчеркивают ее авторы. Новый подход уменьшил бы и политическое сопротивление, связанное с отказом от ископаемого топлива,— акцент был бы сделан не на ограничениях, а на развитии чистой энергетики.

В России, несмотря на проблемы с достижением «парижской цели», переход на новый ориентир ожидаемо не поддерживают. Индикатор «чистой энергии» никак не затрагивает ключевые причины «пробуксовки» климатической политики, заявили “Ъ” в Минэкономики, перечислив разрыв глобальных цепочек поставок, торговые и технологические войны, фрагментацию рынков капитала, применение односторонних ограничительных мер, а также хронический дефицит финансирования энергоперехода в развивающихся странах. Также показатель может демонстрировать формальный прогресс в условиях замедления глобального роста, деиндустриализации отдельных регионов или структурного кризиса спроса на энергию. «Энергопереход должен идти разными траекториями и не может быть сведен к одному универсальному индикатору»,— считают в министерстве, хотя и признают, что динамика развития чистой энергетики может быть использована как дополнительный инструмент оценки эффективности климатической политики. Ответственный секретарь профильного комитета РСПП Иван Жидких также считает, что «подмена борьбы с изменением климата пересмотром структуры энергетики недопустима», так как страны утратят право самостоятельно выбирать подходящие их национальным условиям подходы.

Заменить климатический договор энергетическим вряд ли получится, соглашается эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин, «особенно учитывая то сопротивление, которое было продемонстрировано странами на последнем СОР в Белене в отношении ускорения отказа от ископаемого топлива» (см. “Ъ” от 24 ноября 2025 года). По его словам, «надо развивать соответствующие технологии, которые уже существуют, но довольно дороги». Ставить же крест на Парижском соглашении сегодня — «это все равно что поставить крест вообще на всей климатической тематике», особенно в свете отказа от нее в США, полагает эксперт.

