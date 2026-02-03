Боец не получит искупления за растление

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 лет колонии строгого режима православному блогеру и участнику СВО Клауду Роммелю. Его признали виновным в изнасиловании 11-летней девочки. Следствие установило, что блогер в течение более трех лет совершал сексуализированное насилие над ребенком, которого подселил в свою комнату. 31-летний военный вину не признал. Отправиться на СВО вместо отбывания наказания у Роммеля не получится из-за характера инкриминированной ему статьи.

Как установило следствие, на протяжении более трех лет — с января 2021 по февраль 2024 года — Клауд Роммель систематически совершал сексуализированное насилие над малолетней девочкой 2013 года рождения. Преступления происходили в квартире на Заневском проспекте, которую подсудимый арендовал вместе с матерью потерпевшей. Суд признал, что блогер пользовался беспомощным состоянием ребенка и своим авторитетом взрослого и домогался ребенка. Ему вменили также изнасилование несовершеннолетней. В результате этих действий девочке был причинен физический вред и психологические травмы. Следствие указывает, что преступления привели к глубоким нравственным страданиям потерпевшей, нарушили ее нормальное психологическое и моральное развитие, а также грубо попрали половую неприкосновенность ребенка.

Дело рассматривалось судом в закрытом режиме, чтобы не разглашать данные пострадавшей несовершеннолетней. Клауда Роммеля приговорили к лишению свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Он вину не признал. Ранее фигурант высказывал желание отправиться обратно на СВО, тем самым получив освобождение от уголовной ответственности. Впрочем, в России подписали запрет служить по контракту на СВО подозреваемым по педофильским статьям, так что «искупить вину» в рядах Вооруженных сил у Роммеля не получится.

В марте 2025 года стало известно, что следствие вменяет участнику СВО и блогеру еще один эпизод изнасилования пятиклассницы. В ходе расследования установлено, что другая девочка приходила в эту же квартиру, чтобы заниматься с мужчиной школьными предметами. Роммель же в течение полутора лет регулярно подвергал несовершеннолетнюю насилию. По данным следователей, мужчина трогал ребенка за грудь и ягодицы, раздевался при ней и просил мастурбировать ему. Вину, как и по другому эпизоду, он не признает.

Блогера задержали еще 1 октября 2024 года на выходе из госпиталя после ранения в боевых действиях, которое он получил в середине августа. Оттуда он должен был направиться в войсковую часть в Луге в Ленобласти. В тот же день мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132 УК РФ).

3 октября 2024-го суд избрал фигуранту меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части Луги. У обвиняемого была возможность общаться со сослуживцами и перемещаться по части. Следствие ходатайствовало о заключении блогера под стражу, но райсуд изначально отказал в этом. Спустя почти два месяца ходатайство все-таки удовлетворили и фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее Клауд Роммель состоял в романтических отношениях с матерью потерпевшей, они арендовали квартиру и жили вместе. Мужчина был репетитором по школьным предметам ребенка женщины. Когда пара рассталась, они не стали разъезжаться, а Роммель переселил девочку в свою комнату, чтобы якобы спасти несовершеннолетнюю от матери. На своем YouTube-канале он рассказывал о домашних проблемах и уточнял, что 11-летняя девочка живет с ним в комнате, так как ее мать, 46-летняя работница церкви, ведет маргинальный образ жизни и не может выстроить доверительные отношения с дочерью.

Мужчина стал воцерковленным после военной службы в 2014 году, где он был участником конфликта на Донбассе. По словам жены Роммеля, с которой он заключил брак незадолго до ухода на СВО, на фоне боевых действий мужчина переосмыслил свою жизнь. Как рассказала девушка, ранее мужчину звали Александр, он жил в Подольске. В 2014 году он решил покончить жизнь самоубийством, но отказался от этой идеи и начал утверждать, что в момент ранения в его тело вселился некий «успешный семьянин Клауд Роммель». С тех пор мужчина начал считать себя Клаудом, сменил имя и фамилию и отказался от своей семьи.

После этого он стал паломником, а затем поселился в Петербурге и устроился на работу на кладбище. В Александро-Невской лавре он встретил женщину в тяжелом материальном положении и вступил с ней в отношения. Он снял квартиру, включился в воспитание девочки и безуспешно пытался лишить женщину родительских прав, чтобы стать опекуном несовершеннолетней. Примерно в тот же промежуток времени он начал вести православный блог в соцсетях.

О насилии в отношении девочки в полицию сообщила ее крестная мать, увидевшая полураздетую несовершеннолетнюю в одной постели с блогером. Полиция в феврале 2024 года организовала проверку. Роммель настаивал, что его чувства к девочке отцовские, а действия над ней — это «медицинский массаж».

Тогда ему выписали протокол о мелком хулиганстве. В тот же день православный блогер опубликовал видео, в котором рассказывал, что мать несовершеннолетней решила «вернуть жизнь в старое русло» и начать воспитывать девочку самостоятельно. Сама потерпевшая в видео, вероятно, под давлением мужчины просила государство забрать ее в приют, если нет возможности остаться с Роммелем. Девочку все-таки поместили в приют, когда во время уже другой проверки МВД Клауд Роммель заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО.

После ранения во время боевых действий Клауд Роммель выступал в школе перед учащимися и рассказывал о православии, армии и участии России в военных кампаниях.

YouTube-канал блогера имеет аудиторию в 7 тыс. подписчиков. Там он публиковал в основном видео на православную тематику. После подписания контракта с Минобороны он начал записывать ролики из зоны боевых действий. В них он тоже говорил о Боге и значении веры в жизни человека. Так, сразу после ранения он записал видео, в котором отмечал, что «потерял ногу», спасая товарища, и просил «помнить о православной вере и Ангелине» (потерпевшая). Эта «исповедь» публиковалась во многих патриотических и православных пабликах.

Роммель неоднократно посвящал отдельные материалы девочке и снимал с ней совместные ролики о жизни и вере. Последнее его видео длительностью в 40 минут посвящено моменту ранения. Мужчина говорит о том, как его «спасли ангелы-воины» и что он почти оказался «на том свете». Он рассказывал, что является «прямым сыном одного из иллюминатов главных управлений мирового правительства». После этих слов православный блогер предположил, что за это его убьют.

Полина Пучкова