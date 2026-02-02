«Крылья Советов» полностью погасили долг перед «РТ-Капитал»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в полном размере погасил долг перед компанией «РТ-Капитал» — дочерней структурой «Ростеха». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Суммарно общий объем денежных средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба»,— говорится в заявлении «Крыльев Советов».

В январе 2025 года «РТ-Капитал» направил в арбитражный суд Москвы заявлении о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере 897 млн рублей. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году. В структуре «Ростеха» заявили, что компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло команде продолжать выступление в первом дивизионе страны.

В пресс-службе клуба отметили, что «команда готовится к весенней части чемпионата, ведется работа по усилению состава». По итогам 18 туров РПЛ «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы самарцы на выезде сыграют с московским «Динамо».

Таисия Орлова