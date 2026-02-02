Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся 2 февраля впервые за десять лет

Сурок по кличке Филимон из Ленинградской области не проснулся 2 февраля впервые за десять лет. Об этом сообщили на официальной странице «Приюта Белоснежки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Приюта Белоснежки» Фото: Пресс-служба «Приюта Белоснежки»

«Филимон спит, а это значит, что в ближайшие шесть недель, до 15 марта, весны не будет»,— говорится в сообщении.

Представители приюта подчеркнули, что, наблюдая за долгой, снежной и морозной зимой, текущий прогноз Филимона не выглядит чем-то необычным.

Андрей Маркелов