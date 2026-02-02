Минюст объявил нежелательной в России европейскую криптобиржу WhiteBit

Минюст внес четыре иностранные организации в список нежелательных в России. Среди них — базирующаяся в Литве европейская криптобиржа WhiteBit и структура ее аффилированных организаций W Group.

Генпрокуратура утверждала, что WhiteBit «активно поддерживает ВСУ» с первых дней СВО и используется в «серых схемах» по выводу денег из России. В 2022 году руководство платформы передало ВСУ около $11 млн, считает надзорное ведомство.

Нежелательными также объявлены базирующийся на Украине «Региональный центр прав человека» и американский фонд International Women's Media Foundation («Международный женский медиафонд»). Причины включения в список не уточняются.

International Women's Media Foundation предоставляет стипендии и гранты, а также оказывает другую помощь женщинам, работающим в СМИ. «Будучи одним из крупнейших сторонников женской журналистики, наша преобразующая работа укрепляет равные возможности и свободу прессы во всем мире»,— отмечается на сайте организации.