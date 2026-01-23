Генпрокуратура признала европейскую криптобиржу WhiteBit нежелательной в РФ

Генпрокуратура России признала европейскую биржу WhiteBit, а также структуру ее аффилированных организаций W Group, нежелательными на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«С первых дней СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ»,— заявили в ведомстве. По данным Генпрокуратуры, руководство WhiteBit передало около $11 млн вооруженным силам Украины. Для закупки комплексов беспилотников для ВСУ организация направила $900 тыс., добавили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, WhiteBit участвует в международных благотворительных аукционах, а все вырученные средства направляет на закупку БПЛА для украинских вооруженных сил. Также, по данным Генпрокуратуры, криптобиржа спонсирует членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Азов».