Шахматный год открылся грандиозными узбеками

Первый шахматный супертурнир года, который проходил в голландском Вейк-ан-Зе, завершился эффектной победой узбекского гроссмейстера Нодирбека Абдусатторова. Она стала для него компенсацией за невезение, которое преследовало Абдусатторова на этих соревнованиях в предыдущие сезоны.

Фото: tatasteelchess.com / FIDE

Это традиционное январское состязание — Tata Steel Chess Tournament, которое еще называют «шахматным Wimbledon», имея в виду, что престижнее супертурниров с классическим форматом просто нет,— на сей раз вылилось в триумф самого невезучего его участника. И все, естественно, вспоминали, что происходило с Нодирбеком Абдусатторовым в Вейк-ан-Зе в предыдущие три года. В 2023-м он, в тот момент еще совсем молодой — всего-то 19 лет, но уже имеющий богатый послужной список и высоченный рейтинг шахматист, перед заключительным, 13-м, туром возглавлял турнирную таблицу и умудрился уступить голландцу Йордену ван Форесту, пропустив вперед уже и не мечтавшего о призе его соотечественника Аниша Гири. В 2024-м по итогам турнира Абдусатторов очутился на верхушке вместе с еще тремя гроссмейстерами, имевшими равное количество очков,— тем же Гири, индийцем Гукешем Доммараджу и китайцем Вэй И.

В соответствии с регламентом для выявления лучшего был назначен тай-брейк, то есть мини-турнир для квартета в блиц. В блиц Абдусатторов вообще играет классно, но тогда срезался уже в полуфинале на Вэй И. В прошлом году обстоятельства, наоборот, вроде бы были на стороне узбека. К последнему туру он подошел, на очко отставая от двух индийцев — Гукеша Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандхe. Ситуация в принципе безнадежная, но оба, словно сговорившись, проиграли свои партии, дав шанс преследователю. Абдусатторов им не воспользовался, сведя вничью партию с еще одним индийским шахматистом, Пенталой Харикришной. Вот такая драматичная история, которую узбекский вундеркинд, как он сам признался, держал в памяти.

Но в этом году все у Нодирбека Абдусатторова в Вейк-ан-Зе срослось. На протяжении практически всей дистанции турнира он играл так, что заставлял экспертов жалеть о том, что его не будет среди участников кандидатского турнира, который состоится весной на Кипре.

В нем восемь гроссмейстеров определят соперника действующего владельца титула чемпиона мира Гукеша Доммараджу по очередному матчу за него. Однако Абдусатторов потерпел неудачу во всех отборочных соревнованиях к нему. А вот в Вейк-ан-Зе в числе тех, с кем он разделался, были и отобравшиеся на Кипр Рамешбабу Прагнанандха с Маттиасом Блюбаумом, и сам Гукеш Доммараджу. Стиль же Абдусатторова добавлял красок его выступлению — масса атакующих комбинаций, смелые идеи.

При этом, когда дело дошло до 13-го тура, разные шахматные медиаресурсы все равно рассказывали о сложном голландском бэкграунде Нодирбека Абдусатторова, о его привычке оступаться. А все дело в том, что запас прочности ему обеспечить не удалось. На пятки наступал другой узбек, который также был в огне,— Жавохир Синдаров. Отставание — всего-то пол-очка. А играть Синдарову предстояло с явным аутсайдером — представляющим Чехию Тай Дай Ван Нгуеном. И он, разумеется, его одолел. Иными словами, Абдусатторов не мог не отдавать себе отчета в том, что ему в этом туре требуется выигрывать. Причем выигрывать черными у индийца Арджуна Эригайси, пятого номера рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

Эта партия вышла любопытной из-за дебюта. Эригайси, для которого турнир не сложился, судя по всему, решил во что бы то ни стало огорошить Нодирбека Абдусатторова, выбрав гамбит Эванса, который в середине позапрошлого столетия обожал легендарный Пол Морфи, некоронованный чемпион мира, первый настоящий шахматный гений. Его партии после жертвы пешки на b4 обычно выливались в избиение не знающего, как противостоять чужим наскокам, оппонента. Но со временем гамбит был признан не слишком корректным, против него научились защищаться, и современные гроссмейстеры его игнорируют. Эригайси, надо полагать, надеялся, что Абдусатторов не разберется из-за отсутствия практики в тонкостях системы, однако просчитался. Разобрался легко, все что надо защитил, а в эндшпиле дожал индийца.

Алексей Доспехов