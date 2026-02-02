Итальянская биатлонистка Пасслер провалила допинг-тест перед Олимпиадой

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительный допинг-тест в преддверии домашней Олимпиады. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ребекка Пасслер (в центре)

Фото: Matthew Childs / Reuters Ребекка Пасслер (в центре)

Фото: Matthew Childs / Reuters

В пробе спортсменки был обнаружен летрозол — этот препарат не является допингом, однако внесен в список запрещенных, поскольку может использоваться для снижения уровня эстрогена на фоне приема анаболических стероидов. Биатлонистка проходила тестирование во внесоревновательный период.

24-летняя Ребека Пасслер будет отстранена от соревнований. По данным La Repubblica, в сборной Италии ее заменит Самуэла Комола.

В 2022 году Пасслер стала чемпионкой мира среди юниоров в эстафете. В текущем сезоне ее лучшим результатом является 11-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Таисия Орлова