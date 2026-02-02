Итальянская биатлонистка Пасслер провалила допинг-тест перед Олимпиадой
Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительный допинг-тест в преддверии домашней Олимпиады. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Ребекка Пасслер (в центре)
Фото: Matthew Childs / Reuters
В пробе спортсменки был обнаружен летрозол — этот препарат не является допингом, однако внесен в список запрещенных, поскольку может использоваться для снижения уровня эстрогена на фоне приема анаболических стероидов. Биатлонистка проходила тестирование во внесоревновательный период.
24-летняя Ребека Пасслер будет отстранена от соревнований. По данным La Repubblica, в сборной Италии ее заменит Самуэла Комола.
В 2022 году Пасслер стала чемпионкой мира среди юниоров в эстафете. В текущем сезоне ее лучшим результатом является 11-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.