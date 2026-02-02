В Ивановской области готовят иски к элите из-за незаконного выделения земли

По данным «Ъ», сейчас готовится несколько исков к представителям региональной элиты, бесплатно получившим земли в обход очереди многодетных семей. Прокуратура уже подала в суд на администрацию Ивановской области, органы соцзащиты и Елену Соловьеву — супругу председателя комитета по труду региона.

Надзор установил, что летом 2023 года семье чиновника в приоритетном порядке выделили участок площадью 800 кв. м под Иваново, «в обход очереди», проигнорировав интересы более 1 тыс. многодетных семей. Позже участок был увеличен на 300 кв. м. Проведенный опрос показал, что другие семьи от этой земли не отказывались.

Иск требует запретить семье осваивать участок и вернуть его государству. Среди фигурантов готовящихся исков — один из бывших руководителей следственного управления СКР и судья. Решения принимала руководитель управления соцзащиты Анжела Иванова, которая сейчас обвиняется в превышении полномочий.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Среди многодетных завелись блатные».