Среди многодетных завелись блатные

Как стало известно «Ъ», прокуратура подала в Ивановский районный суд первый иск об изъятии земельных участков возле областного центра у региональных чиновников. По данным прокуроров, участки были получены в обход очереди из многодетных семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура подала в Ивановский райсуд иск к региональным администрации и органам социальной защиты населения, а также Елене Соловьевой — супруге председателя комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Романа Соловьева.

Надзор установил, что летом 2023 года Елена Соловьева обратилась с заявлением о поставке ее семьи, в которой муж и трое детей, на учет и предоставлении ей в собственность бесплатного земельного участка. Соответствующее решение было принято менее чем через 20 дней — семья получила участок площадью 800 кв. м для индивидуального жилищного строительства в деревне Говядово Ивановского района, что недалеко от областного центра.

Земля, как установили прокуроры, была предоставлена семье чиновника в обход очереди в приоритетном порядке, при этом интересы более 1 тыс. многодетных семей были проигнорированы.



Со временем участок был преобразован в другой, на 300 кв. м больше. По итогам выборочного опроса многодетных, сотрудники надзорного органа установили, что другим семьям эта земля не предлагалась и они от нее не отказывались. Правовые основания на получение участка без очереди семьей Соловьевых отсутствовали. Опрошенные также утверждают, что не отказались бы от этого участка, если бы им направили уведомление. По их словам, территория обладает «всей необходимой инфраструктурой для жизни».

В иске прокуратура требует, чтобы суд запретил семье чиновника осваивать незаконно выделенную землю, а затем вернул ее государству. По данным «Ъ», сейчас готовится еще несколько исков к представителям региональной элиты, которые бесплатно получали земли со всеми коммуникациями недалеко от Иваново вместо многодетных семей, стоящих в очереди.



Среди них — один из бывших руководителей регионального следственного управления СКР и судья, в отношении которого проводится служебная проверка.

Ответчики воздерживаются от комментариев.

Решения по участкам принимала руководитель управления соцзащиты по городу Кохме и Ивановскому району Анжела Иванова. На данный момент она находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии прокуратуры, которую подтвердило следствие, она выделила землю влиятельным людям без очереди в том числе для того, чтобы в суде отклонялись иски к управлению.

Николай Сергеев