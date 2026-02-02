Ставропольский бизнес получил 5,5 млрд рублей господдержки

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин подвел итоги 2025 года в своем Telegram-канале. Малый и средний бизнес региона привлек 5,5 млрд руб. финансовой поддержки совместно с Корпорацией МСП. Из этой суммы 4,6 млрд руб. ушли на оборотные кредиты, которые предприниматели оформляют онлайн для пополнения оборотных средств и любых бизнес-целей. Еще 2,7 млрд руб. выдали по инвестиционным кредитам на строительство, модернизацию, закупку оборудования и развитие дела.

Бизнесмены ценят простоту: для получения средств требуется регистрация в реестре МСП, доля в несвязанных компаниях меньше 25% и принадлежность к приоритетным группам, куда недавно добавили креативные индустрии. Программы охватили 347 субъектов МСП, что усилило динамику сектора: число таких предприятий в крае выросло до 346 тыс., на 21% больше, чем в 2024 году. Ставрополье вошло в топ-15 регионов России по этому показателю, а занятые в МСП достигли 500 тыс. человек.

Поддержка работает через национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» и региональный проект «Малое и среднее предпринимательство», где задействовали свыше 70 инструментов. За девять месяцев портфель микрозаймов превысил 530 млн руб. при ставке 7,6% против 8,7% в среднем по стране, средний займ составил 2 млн руб. на два года. Гарантийный фонд помог привлечь почти 5 млрд руб. кредитов в банках за полгода, перевыполнив план на 55%.

Антон Доронин анонсировал продолжение партнерства с Корпорацией МСП. Регион готовит рост инвестиций до 425 млрд руб. собственных средств плюс 400 млрд руб. привлеченных в 2026 году.

Станислав Маслаков