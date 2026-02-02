Роспотребнадзор: ситуация с заболевшим оспой обезьян в Подмосковье под контролем

Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Подмосковье находится под строгим контролем, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Диагноз подтвержден, пациент госпитализирован в инфекционный стационар.

Надзорное ведомство выявило контактировавших с заболевшим людей — за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции. Сотрудники специализированной организации провели дезинфекцию дома у заболевшего, сообщили в Роспотребнадзоре.

Сегодня в Домодедовскую больницу поступил второй пациент с подозрением на оспу обезьян. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Ранее он контактировал с заболевшим, который находится в больнице с 31 января и чей диагноз подтвержден.

Оспа обезьян относится к вирусным инфекционным заболеваниям. Болезнь передается при тесном контакте с инфицированными людьми, животными или загрязненными предметами. Инфекция вызывает лихорадку, увеличение лимфоузлов, головную боль и характерную болезненную сыпь. Роспотребнадзор сообщил, что эпицентром распространения заболевания является Африка. За последние 12 месяцев зарегистрировано более 50,8 тыс. случаев заражений, преимущественно— в Конго.