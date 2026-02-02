На организатора торгов по продаже Домодедово пожаловались в ФАС

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба на ПСБ, организатора торгов по продаже аэропорта Домодедово. Как следует из уведомления ФАС, жалоба касается организации и проведении аукциона и поступила в службу 27 января, за два дня до проведения аукциона. Кто подал жалобу и ее содержание не раскрывается. В ФАС, ПСБ и Домодедово и Шереметьево, структура которого выиграла аукцион, комментарий не предоставили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В сообщении указано, что ФАС направила уведомление ПСБ о том, что тот не вправе заключать договор о продаже аэропорта до принятия решения по жалобе. «Договор, заключенный с нарушением требования, является ничтожным»,— говорится в сообщении. Рассмотрение жалобы в дистанционном режиме назначено на 3 февраля. Но собеседники “Ъ” в экспертном сообществе сомневаются, что жалоба может повлиять на результаты аукциона, и прогнозируют, что она будет отклонена в день рассмотрения.

Повторный аукцион по продаже Домодедово состоялся 29 января, победителем была признана дочерняя структура Шереметьево, компания «Перспектива», которая предложила 66,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 января). В ПСБ сообщали, что договор будет заключен в течение пяти рабочих дней.

Айгуль Абдуллина